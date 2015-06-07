Пораненого на Марші рівності силовика підключили до апарату штучного дихання - Геращенко

Правоохоронець, який отримав поранення під час "Маршу рівності" в Києві, перебуває у реанімації госпіталя МВС на апараті штучного дихання.

Про це у Facebook повідомив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко, передає Українська правда.

За його словами, співробітнику МВС було проведено операцію - зашито артерію. Поранення в шию, за словами Геращенка, силовик отримав "від вибуху петарди, яка була начинена осколками, що призначалися учасників "Маршу рівності".

"Якби не допомога медиків-добровольців з Червоного Хреста, які перебували поруч, та учасників "Маршу Рівності", які мали медичну освіту, Роман (так звуть важко пораненого міліціонера) помер би від втрати крові до приїзду швидкої допомоги", - повідомив Геращенко.

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"Один з організаторів "Маршу Рівності" Зорян Кісь закликав зібрати гроші на допомогу тяжко пораненому міліціонеру і ще 9 іншим легко пораненим. До вечора на картку кинули понад 10 тисяч гривень, які Зорян і його товариші передадуть у госпіталь МВС на лікування Романа та інших міліціонерів, які отримали поранення як сьогодні у Києві, так і в зоні АТО", - додав він.

Публикую видео бессмысленного насилия и противостояния украинцев с украинцами, во время которого чуть не погиб сотрудни... Posted by Anton Gerashchenko on 6 червня 2015 р.

Як відомо, 6 червня у ході сутичок під час "Маршу рівності" у Києві радикально налаштовані молодики напали на учасників акції. Внаслідок сутичок поранення отримали 9 осіб, затримано близько 25 осіб.