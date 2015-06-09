Очільник Київщини запевнив, що в районі пожежі біля Василькова евакуювати мешканців не планують

Як повідомляє з посиланням на голову Київської облдержадміністрації Володимира Шандру ТСН, на даний момент не планується вивезення населення ані з самого Василькова, ані з найближчих до пожежі населених пунктів.

Окрім того, як він зауважив в ефірі телеканалу "1+1", мешканцям довколишніх сіл не варто пакувати валізи і кудись терміново виїжджати.

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Відповідаючи на запитання, чи варто мешканцям довколишніх сіл чогось боятися, він заявив: "Поки що нема. Ми під контролем тримаємо цю всю ситуацію".

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією до Василькова відбув секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.