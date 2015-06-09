Порошенко вимагає негайно скликати штаб з ліквідації наслідків пожежі на нафтобазі під Києвом

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Крім того, Порошенко доручив також перевірити всі об’єкти на техногенну безпеку і посилити їхній захист.

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"Ще уранці президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ щодо ситуації і скерував до Василькова секретаря РНБО Олександра Турчинова, доручивши йому організувати всі необхідні заходи для безпеки цивільних мешканців та військових і у випадку виникнення потреби для їхньої евакуації, а також постійно інформувати людей про розвиток ситуації", - йдеться у повідомленні Цеголка.

Президент доручив виконувачу обов’язків Прем’єр-міністра В’ячеславу Кириленку негайно скликати штаб ліквідації наслідків... Posted by Святослав Цеголко on 9 Июнь 2015 г.

Також стало відомо, що у найближчі години правоохоронці повинні доповісти про результати розслідування щодо причин катастрофи. Поки що на підставі проведених слідчо-оперативних дій версія про теракт не підтверджується, повідомив прес-секретар президента.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області. Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.