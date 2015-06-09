Міськрада Василькова рекомендує вивезти дітей та вагітних жінок з 10-км зони навколо палаючої нафтобази

Про це повідомляє прес-служба міськради.

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"Державна комісія з техногенно-екологічної небезпеки визначила небезпечну зону радіусом 10 км від епіцентру пожежі. Це означає, що в цій зоні є велика ймовірність забруднення повітря продуктами горіння паливно-мастильних матеріалів, що несуть загрозу здоров’ю людей. Просимо мешканців міста: без крайньої потреби не виходити з осель, тримати закритими вікна, зважено реагувати на новини й повідомлення у засобах масової інформації, утриматися від споживання будь-якої городини (овочів та фруктів з власних городів), не потрапляти під дощі. У разі, якщо цього не вдалося уникнути, - ретельно вимитись й випрати одяг. Радимо вивезти з зони небезпеки вагітних жінок та дітей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, екологічна ситуація покращиться після того, як пройдуть дощі, які очистять забруднену атмосферу.

Нагадаємо, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази. Понад 400 бійців Нацгвардії направлено до місця пожежі на нафтобазі під Києвом.

Як повідомлялось, рятувальники почали відселення мешканців двокілометрової зони навколо палаючої нафтобази під Києвом.