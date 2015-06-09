До гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом залучили авіацію

Секретар РНБО Олександр Турчинов, який перебуває на місці події, заявив про серйозну небезпеку через близьке розташування від кордону пожежі військової частини з бойовим арсеналом, передає ТСН.

"Є серйозна небезпека, і саме тому поруч зі мною перебуває міністр оборони, тому що за 50 метрів від кордону пожежі розташована військова частина, де є бойовий арсенал", - наголосив Турчинов.

Читайте такожРятувальники евакуюють мешканців сіл поблизу палаючої нафтобази - МВС

Крім того, за його словами, вже зі вчорашнього дня почалася евакуація арсеналу, який перебуває на цій території, але цей процес триває.

Турчинов також заявив, що наразі головне завдання - щоб вогонь з нафтобази не перекинувся на військову частину, яка розташована зовсім поруч.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області. Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.