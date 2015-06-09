Рятувальники почали відселення мешканців двокілометрової зони навколо палаючої нафтобази під Києвом

Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на місці пожежі, повідомляє прес-служба ДСНС.

"Розпочалося тимчасове відселення громадян з 2-км зони від межі пожежі. У разі необхідності буде здійснюватися відселення людей з 10-км зони. Наразі розпочалася локалізація пожежі. Для нарощування сил та засобів залучено рятувальників з Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей, які наразі здійснюють моніторинг ситуації. Основні зусилля спрямовані на недопущення поширення вогню в бік військової частини, що розташована в 50 метрах від межі пожежі", - заявив він.

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Він також зазначив, що ситуація повністю контрольована і явної загрози для життя людей немає. Проте існує ймовірність повторення вибухів.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.

Понад 400 бійців Нацгвардії направлено до місця пожежі на нафтобазі під Києвом.

Варто зазначити, раніше голова Київської облдержадміністрації Володимир Шандра запевнив, що в районі пожежі біля Василькова евакуювати мешканців не планують.