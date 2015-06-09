Рятувальники зупинили розповсюдження вогню на лісові масиви поблизу осередку пожежі під Києвом
Станом на 14:30 розповсюдження вогню на лісові масиви поблизу осередку пожежі на нафтобазі під Києвом зупинено.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожРНБО не виключає, що причиною пожежі на нафтобазі могло стати невдале перекачування нафти
"Станом на 14:30 розповсюдження вогню на лісові масиви поблизу осередку пожежі зупинено. На місці чергують 4 одиниці техніки ДСНС, що контролюють ситуацію. Площа розповсюдження вогню на ліс була незначною (100-150 метрів)", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на місці пожежі у смт. Глеваха продовжує функціонувати Штаб пожежогасіння на чолі з головою ДСНС Миколою Чечоткіним.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.
Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.
Проведено тимчасове відселення громадян з 2-км зони від межі пожежі.
До гасіння пожежі залучено також рятувальників з Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей.
За словами Чечоткіна, "основні зусилля спрямовані на недопущення поширення вогню в бік військової частини, що розташована за 50 метрів від межі пожежі".