Рятувальники зупинили розповсюдження вогню на лісові масиви поблизу осередку пожежі під Києвом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 14:30 розповсюдження вогню на лісові масиви поблизу осередку пожежі зупинено. На місці чергують 4 одиниці техніки ДСНС, що контролюють ситуацію. Площа розповсюдження вогню на ліс була незначною (100-150 метрів)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на місці пожежі у смт. Глеваха продовжує функціонувати Штаб пожежогасіння на чолі з головою ДСНС Миколою Чечоткіним.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.

Проведено тимчасове відселення громадян з 2-км зони від межі пожежі.

До гасіння пожежі залучено також рятувальників з Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей.

За словами Чечоткіна, "основні зусилля спрямовані на недопущення поширення вогню в бік військової частини, що розташована за 50 метрів від межі пожежі".