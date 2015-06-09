В Україні 12-річну освіту в школах можуть ввести в 2017 році

Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Зокрема, сказала вона, в перехідних положеннях до законопроекту "Про освіту" передбачено, що навчальні програми 12-річної школи починають діяти з 2017 року.

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За її словами, перші випускники 12-річки з'являться в Україні в 2029 році. "Діти, які зараз навчаються у п'ятому, шостому або десятому класах, не будуть переводитися на інші програми", - підкреслила Інна Совсун.

Крім того, вона роз'яснила мотивацію впровадження програми 12-річного навчання. Зокрема, зазначила Інна Совсун, 12-річна освіта переважно присутня у більшості європейських країн.

"Але вона має сенс не просто тому, що так є в Європі... Сьогодні ми бачимо, що, коли діти закінчують школу в 16-17 років, вони часто не готові, щоб прийняти остаточне рішення. Прийняти правильне рішення, з яким буде комфортно жити і працювати, щодо своєї подальшої долі", - додала Інна Совсун.

Тобто, як додала перший заступник міністра, новий освітній законопроект передбачає, "так би мовити, відтягування моменту виходу на ринок праці".

"У випадку впровадження профільної старшої школи, вочевидь, вони (школярі) здійснюють певний вибір щодо загального профілю навчання. Але раптом дитина у 18, коли вона закінчує школу, зрозуміла, що фізмат – це зовсім не її, у неї залишається варіант вступити на щось інше", - заявляють у Міносвіти.

Крім того, Інна Совсун додала, що в 11-річну програму в нинішньому суспільстві складно вмістити весь спектр необхідних знань.

Як повідомляв УНІАН, новий законопроект "Про освіту", який зараз перебуває на громадському обговоренні, передбачає для учнів нову модель здобуття середньої освіти – впродовж 12 років, з яких 1-5 класи – це початкова школа, 6-9 класи – базова школа, 10-12 класи – профільна старша школа.