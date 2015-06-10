СБУ виявила в Донецькій області схованку бойовиків з 12 кілограмами вибухівки

Про це радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив у Facebook.

"Від цих дванадцяти кілограмів пластиду і зброї мали загинути наші співвітчизники - військові, мирні люди… Але цьому, на щастя, вдалося запобігти завдяки діям контррозвідників Служби безпеки України (ДКР СБУ), які у селищі Часів Яр Артемівського району Донецької області виявили законсервовану бойовиками т. зв. "ДНР" схованку зі зброєю, боєприпасами та значною кількістю вибухівки...", - зазначив Лубківський.

За його словами, у ході цієї спецоперації вилучено 12 кг пластичної вибухівки (т.зв. "пластид"), понад 1 тис. патронів калібру 5.45, магазини до АК.

За даними Лубківського, встановлено, що схованку було закладено розвідувальною групою штабу т.зв. Міністерства оборони "ДНР", доглядати за нею було доручено літній людині 1927 р.н. - дідові "керівника розвідувальної групи...".