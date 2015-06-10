Бойовики заблокували останній пункт пропуску на окуповані території Луганщини

Про це на своєму сайті повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

Він зазначив, що йдеться про с. Родина, яке входить до м.Золоте у Попаснянському районі. Також Москаль повідомив, що вчора, 9 червня, на окупованій території перед одним із мостів, що веде до Родини, з’явилися таблички з надписами «Мост заминирован» та «Движение запрещено».

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Повідомляється, що озброєні бойовики не пускають через міст у бік контрольованої Україною території ні пішоходів, ні велосипедистів, ні автомобільний транспорт.

При цьому Москаль наголосив, що на підконтрольній Україні території Луганщини він раніше дозволив перетинати лінію розмежуванням пішоходам, велосипедистам та автомобільному транспорту міжнародних гуманітарних організацій, які возили на окуповану територію різну допомогу.

"Терористи зробили простіше – просто наглухо перекрили останній пункт пропуску для всіх", - обурився керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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Тому в обласній військово-цивільній адміністрації закликали всіх, хто має перепустки й бажання потрапити на окуповані території, скористатися автомобільним коридором «Артемівськ – Горлівка» через КПВВ «Миколаївка».