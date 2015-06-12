Аваков у п'ятницю розповість про хід розслідування причин пожежі на нафтобазі під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.

«Завтра ми проведемо засідання уряду. Заслухаємо останню інформацію щодо гасіння та локалізації пожежі. І саме основне, це висновки з цієї пожежі – матеріально-технічне забезпечення, нові пожежні машини, нова техніка і необхідне матеріальне забезпечення для ДСНС», - заявив він.

Читайте такожМВС порушило кримінальну справу за фактом пожежі на нафтобазі під Києвом«Завтра Арсен Аваков вже проінформує про стан розслідування кримінальної справи та притягнення до відповідальності осіб винних у цій страшній пожежі», - додав Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив голові МВС Арсену Авакову притягнути до кримінальної відповідальності директора та головного інженера палаючої нафтобази під Києвом.