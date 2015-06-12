Яценюк пообіцяв виділити фінансову допомогу сім'ям пожежників, загиблих при гасінні нафтобази

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.

«Троє пожежників загинули, уряд виділяє фінансову допомогу для сімей загиблих», - заявив він. Читайте такожПожежа на нафтосховище під Києвом практично ліквідовано - ЗМІРаніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив голові МВС Арсену Авакову притягнути до кримінальної відповідальності директора та головного інженера палаючої нафтобази під Києвом.