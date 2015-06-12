Яценюк пообіцяв виділити фінансову допомогу сім'ям пожежників, загиблих при гасінні нафтобази
01:53, 12 червня 2015Суспільство
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Уряд виділить фінансову допомогу для сімей загиблих пожежників, які гасили нафтобазу під Києвом.
Сім'ям загиблих пожежних буде виділена фінансова допомога / ДСНС / facebook.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.
«Троє пожежників загинули, уряд виділяє фінансову допомогу для сімей загиблих», - заявив він.
Читайте такожПожежа на нафтосховище під Києвом практично ліквідовано - ЗМІРаніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив голові МВС Арсену Авакову притягнути до кримінальної відповідальності директора та головного інженера палаючої нафтобази під Києвом.
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