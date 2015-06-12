До Одеси доставили 15 бійців, поранених у зоні АТО

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив волонтер Андрій Танцюра.

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Бійців доставлено літаком близько 15.00, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону в Одесі.

"15 хлопців ... 4 важких", - написав Андрій Танцюра.