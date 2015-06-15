На нафтобазі під Києвом через різке підвищення температури припинили відкачування палива
На нафтобазі «БРСМ» під Києвом, де сталася пожежа, у зв’язку із підвищенням температури дизельного пального у резервуарах нафтобази, перекачування до резервуарів розташованої поруч нафтобази «КЛО».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС.
За даними ДСНС вже перекачано понад 2 тис. куб. м. пального.
Також триває фітілювання (слабке горіння, схоже на горіння запальнички) в нижній частині резервуару з бензином.
«Продовжується фітілювання з верхнього дихального клапану та в нижній частині резервуару з бензином об’ємом 900 куб. м. Проводиться спостереження та контроль за вигоранням пального», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.
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12 червня осередки пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» було ліквідовано, пожежники контролювали 100% території і охолоджували цистерни. Однак 13 червня пожежа на нафтобазі відновилась.
Наступного дня факельне горіння резервуару об’ємом 900 куб. м з дизельним пальним самоліквідувалося, проте, за даними ДСНС, існувала загроза повторного самозаймання.
Станом на 8 годину 15 червня рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на території нафтобази «БРСМ» під Києвом.