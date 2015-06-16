У МВС пояснили, что чому керівництво нафтобази під Васильковом півтори години не викликало пожежників

19:13, 16 червня 2015
Суспільство
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Зволікання при виклику пожежнків на нафтобазу під Києвом призвело до настільки масштабних збитків.

ГСЧС / facebook.com

Про це повідомляє прес-служа МВС України.

"Керівництво нафтобази, побоюючись, що пожежники і міліціонери, які приїдуть на виклик, виявлять їхні незаконні операції, не повідомляли про пожежу протягом перших півтора годин. Саме тому пожежа змогла стати настільки масштабною, що в ході її гасіння загинули п'ять людей. Всього постраждало 12 осіб. На території нафтобази з низькоякісної сировини виготовлявся бензин і дизельне пальне нібито «підвищеної якості» з використанням різного роду присадок і добавок, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей (бензолу, метанолу тощо)", - зазначили в МВС.

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У результаті державі завдано збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень. За цим фактом Головним слідчим управлінням МВС здійснюється розслідування відносно посадових осіб групи компаній «БРСМ» за ч. 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У МВС нагадали, що раніше за фактом пожежі було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України, а також за фактом загибелі людей під час пожежі – за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Розслідування всіх цих кримінальних справ взято мною на особистий контроль міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

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