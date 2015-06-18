У "Торнадо" заявляють, що арешт їхнього командира пов'язаний із його боротьбою з контрабандою

Кримінальні справи проти бійців почали порушувати, коли вони почали блокувати перші потяги понад три місяці тому, розповів "Радіо Свобода" боєць із позивним "Мисливець".

"До цього ми стояли на передовій, нас поливали "Градами", нас убивали – ми були хорошими. А коли ми побачили, що почалася торгівля з терористами, то ми відразу стали мародерами, вбивцями", – обурився він.

При цьому боєць стверджує, що у вівторок, 16 червня, рота затримала черговий потяг із окупованого Алчевська до Дніпропетровська, в якому було близько 20 вагонів чавуну, а в порожньому вагоні, в якому мала бути охорона, виявили дев’ять тротилових шашок.

«Мисливець» припускає, що там їхала диверсійна група бойовиків. При цьому він стверджує, що їхньому командирові «дзвонили всю ніч, вимагаючи відпустити потяг», а вже вранці в середу, 17 червня, він зник, коли перебував у шпиталі у Дніпропетровську.

Крім того, в.о. командира "Торнадо" не прокоментував звинувачення військового прокурора Анатолія Матіоса, згідно з якими у роті нібито виникла злочинна група, представники якої незаконно утримували місцевих жителів, застосовуючи проти них побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство за вказівкою й за участю командира роти Руслана Онищенка.

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Зараз командир «Торнадо» перебуває під арештом, затримані й ще семеро бійців, частина з яких, як стверджує Матіос, були раніше засуджені.

17 червня голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що вночі бійці «Торнадо» зупинили поїзд, який віз вугілля на переробку на кокс в Алчевський коксохімічний завод і який мав дозвіл на перетин лінії контакту від Антитерористичного центру і Державної фіскальної служби.

Він додав, що звернувся до Кабінету міністрів і голів СБУ та МВС із проханням «нарешті вирішити, хто має керувати областю: або керівник Луганської ОВЦА, якого призначив президент, або якийсь «Торнадо», який усупереч здоровому глуздові набраний із раніше засуджених осіб та осіб розформованого за дискредитацію МВС батальйону «Шахтарськ».

Нагадаємо, добровольча рота патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» була створена восени 2014 року з частини бійців добровольчого батальйону міліції «Шахтарськ», який був розформований через неодноразові випадки мародерства його бійців.