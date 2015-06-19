Стець розповів, що прийде на заміну російським серіалам

Про це в інтерв'ю «Главкому» сказав міністр інформаційної політики Юрій Стець.

«Тепер телеканали будуть змушені виробляти продукт. Це зростання якості українського телебачення, поява робочих місць. За якістю ті ж англійські серіали не поступаються російським. Тому я повністю підтримую це рішення парламенту», - заявив міністр.

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На зауваження, що у телеканалів немає грошей на таку кількість власного продукту, Стець зазначив: «В Україні більше ніж двісті телеканалів, а рекламний ринок може забезпечити надходженнями від сили двадцять відсотків їх рентабельності. Але власники дотують свої медіа – якщо вони це роблять, значить, у них є якийсь інтерес, відповідно нехай витрачають кошти і на виробництво українського телепродукту».