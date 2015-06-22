У Росії мають намір приймати шкільні атестати "ДНР" і "ЛНР"

Про це заявив на прес-конференції в понеділок ректор МДУ Віктор Садовничий, повідомляє РИА Новости.

Він зазначив, що ця категорія випускників не має атестатів ні російського, ні українського зразка.

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"Є рішення загальне міністерства. Ми їх будемо приймати двома шляхами. Перший — багато з них мають ЄДІ, вони будуть вступати на основі цих результатів. Ті, хто ЄДІ не здав, будуть надходити за своїм, виданими у себе атестатами, як співвітчизники... Атестати, видані цими республіками, наскільки мені сьогодні відомо, будуть у нас розглядатися як документи про отримання середньої освіти", — повідомив Садовничий.

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Він додав, що в російських вузах буде приділено максимальну увагу кожному такому вступнику, щоб не створювати їм формальних перешкод при прийомі до внз.