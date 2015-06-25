СБУ встановила особу координатора бойовиків, який може бути російським ГРУшником (фото)

Як стверджують у прес-службі СБУ, координатор є військовослужбовцем головного розвідувального управління генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації.

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Зазначається, що інформацію про ГРУшника повідомили завербовані ним громадяни України, яких затримали співробітники СБУ.

"Командир роти спецпризначення "республіканської гвардії ДНР", мешканець Самари із позивним "Старшина", перебуває на території, підконтрольній терористам, та безпосередньо підпорядковується терористу на прізвисько "Чечен". За дорученням спецслужб Росії "Старшина" координує діяльність диверсійних груп "ДНР", головним завданням яких є теракти, диверсії, бойові дії проти Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, "Старшина" також керує агентурною мережею на території України. Дані передає т.зв. "заступнику командувача корпусу МО ДНР" Басуріну. Отримана інформація використовуються потім у плануванні дій терористів "ДНР" проти української влади.

Згідно з повідомленням, для збору відомостей про чисельність українських військ, їхнє матеріально-технічного забезпечення, загальне управління та командування, наявність та стан фортифікаційних споруд в районі проведення АТО "Старшина" використовує мешканців Донецької, Вінницької та Львівської областей.