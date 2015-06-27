Міноборони зекономило вже 300 мільйонів гривень завдяки електронним закупівлям - Полторак

Про це повідомив міністр оборони України сьогодні на Яворівському полігоні, поінформували УНІАН у прес-службі відомства.

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"Міністерство оборони - перше відомство, яке почало здійснювати закупівлі шляхом проведення електронних торгів, - зазначив Полторак. - Ми ініціювали зміни до законодавства та вже незабаром повністю перейдемо на нову систему торгів".

Як повідомляв УНІАН, усі закупівлі Міністерства оборони із речового, медичного, продовольчого та паливного забезпечення планують проводити на відкритих електронних торгах.