Закупівлі Міноборони будуть проводитися на відкритих електронних торгах - Бірюков

Як написав на своїй сторінці в Фейсбук радник президента Юрій Бірюков, це передбачено наказом міністра оборони № 257.

«Всі закупівлі! Форма, ліки, тушкованка, дизель. Все буде закуповуватися на відкритих електронних торгах, де фірми будуть боротися за зниження ціни на лот, де будуть заощаджуватися мільйони гривень! Міністерство оборони України зараз - єдине міністерство, яке отримало проведення запорогових (понад 100 тис. гривень) торгів через електронні майданчики», - написав він.

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Бірюков також повідомив, що 30 червня буде семінар з використання електронних торгів. «І ми кличемо всіх виробників. У нас немає "улюбленців", ми не "сіли на потоки". Ми шукаємо всіх потенційних виробників, які готові працювати чесно, прозоро та ефективно. Нам плювати на закиди, ми ненавидимо хабарників і корупціонерів. І ми робимо все доступно і прозоро», - написав він.