Міністр заявляє про тиск з боку Польщі

Міністр аграрної політики України Олександр БАРАНІВСЬКИЙ заявляє, що уряд Польщі «тисне», вимагаючи зняти заборону на імпорт м`яса до України. Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «Контракты».

«Можу сказати, що зараз уряд Польщі тисне на нас з вимогою зняти заборону на імпорт м`яса», - заявив О.БАРАНІВСЬКИЙ.

На думку міністра, «останнім часом польські контрабандисти зазнають колосальних збитків і намагаються вирішити питання через урядовців».

Міністр нагадав, що заборона на імпорт продукції тваринництва з Польщі, Молдови і Білорусі було введено після того, як з`ясувалося, що «з Польщі в Україну йде величезний потік контрабанди». О.БАРАНІВСЬКИЙ зазначив, що «це (введення заборони - УНІАН) була надскладне завдання, адже довелося стати на шляху величезних грошей, але іншого виходу в нас не було - після того, як Росія перекрила ввезення м`яса, продукція, яка йшла до них, почала осідати в Україні й тиснути на наших виробників».

Довідка УНІАН. Державний департамент ветеринарної медицини України 26 березня ц.р. ввів заборону на імпорт м`яса і м`ясопродуктів з Польщі, Білорусі і Молдови через випадки ввезення з цих країн м`ясної продукції без відповідних ветеринарних документів.

У ході переговорів з польськими представниками українська сторона вимагала, щоб м`ясо і м`ясні вироби, що надходять в Україну, і ті, які слідують транзитом через територію Європейського Союзу, виходили з території Польщі через прикордонні пункти, на яких здійснюється прикордонний ветеринарний контроль.