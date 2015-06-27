Постраждалу під час теракту в Тунісі українку виписали з лікарні

Про це кореспонденту ТСН.ua повідомили в посольстві України в Тунісі.

Як зазначається, зараз жінка перебуває в готелі. Її стан задовільний.

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Постраждала планує повернутися в Україну вже в неділю.

Нагадаємо, постраждала в Тунісі українка отримала поранення в стегно.

Як повідомляв УНІАН, в нападі на туристів, що відпочивали на пляжі між двома готелями у Тунісі, брали участь дві людини, яким нібито вдалося пронести із собою автомат у пляжній парасольці. За іншою версією, нападники прибули з моря на катері.