Заарештовано другого учасника теракту в Тунісі

У місцевій поліції повідомили, що підозрюваний затриманий, проте подробиці надати відмовилися, передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на телеканал "Аль-Арабія".

У той же час силовики підтвердили, що іншого учасника нападу вбито. Він виявився жителем країни.

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Раніше стало відомо, що в нападі на туристів, що відпочивали на пляжі між двома готелями, брали участь дві людини, яким нібито вдалося пронести із собою автомат у пляжній парасольці. За іншою версією, нападники прибули з моря на катері.

ЗМІ повідомляють, що загинули від 27 до 30 осіб. Крім того, ще 36 людей отримали поранення. Більшість жертв і постраждалих виявилися британськими та німецькими туристами.