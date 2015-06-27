Хакери зламали сайт Тернопільської міськради, виставивши на головній сторінці герб СРСР (фото)

Як повідомила керівник прес-служби мерії Катерина Калуш у Facebook, сайт атакують з кримських IP-адрес.

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«Вдруге за добу офіційний сайт міської ради піддається потужній хакерській DDOS-атаці. Листи на СБУ та УМВС готуємо. Заходи безпеки підсилюємо», - написала Калуш.

Вона додала, що допоки триватимуть DDOS-атаки, сайт тимчасово не працюватиме, тож новини мерія повідомлятиме на своїх сторінках у соцмережах.