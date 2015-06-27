Хакери зламали сайт Тернопільської міськради, виставивши на головній сторінці герб СРСР (фото)
20:52, 27 червня 2015Суспільство
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Хакери зламали сайт Тернопільської міської ради, виставивши на головній сторінці герб Радянського союзу та червоний прапор.
REUTERS
Як повідомила керівник прес-служби мерії Катерина Калуш у Facebook, сайт атакують з кримських IP-адрес.
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«Вдруге за добу офіційний сайт міської ради піддається потужній хакерській DDOS-атаці. Листи на СБУ та УМВС готуємо. Заходи безпеки підсилюємо», - написала Калуш.
Скріншот / facebook.com/katya.kalush
Вона додала, що допоки триватимуть DDOS-атаки, сайт тимчасово не працюватиме, тож новини мерія повідомлятиме на своїх сторінках у соцмережах.
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