ГПУ направила до суду справу керівників "Беркуту" за розгін Майдану 30 листопада

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

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Таким чином, управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою двох заступників командира полку та двох командирів оперативних рот полку міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління МВС в місті Києві у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу ("перешкоджання проведенню мітингів та зборів"; "перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки").

Загалом у причетності до незаконного насильницького розгону зазначеного студентського мітингу на теперішній час повідомлено про підозру 15 особам, 9 з яких перебувають в розшуку.