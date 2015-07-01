YouTube заблокував відео із "жартом" Задорнова про збитий Boeing 777

15:28, 01 липня 2015
Суспільство
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Відеохостинг YouTube заблокував відео із "жартом" російського сатирика Михайла Задорнова про збитий на Донбасі Boeing 777. 

Скриншот из видео

Повідомляється, що це рішення було прийняте на вимогу самого Задорнова та його НП "Рюрик" через заяву щодо порушення авторських прав.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російський сатирик Михайло Задорнов під час свого виступу жорстоко пожартував над трагедією збитого над Донбасом малайзійського Boeing-777, яка забрала життя сотень людей.

Під час свого виступу сатирик згадав офіційного представника Державного департаменту США Дженніфер Псакі і приписав їй смішне, на його думку, пояснення трагедії, а також використовував словосполучення "псакині діти".

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