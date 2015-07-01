YouTube заблокував відео із "жартом" Задорнова про збитий Boeing 777
15:28, 01 липня 2015Суспільство
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Відеохостинг YouTube заблокував відео із "жартом" російського сатирика Михайла Задорнова про збитий на Донбасі Boeing 777.
Таке рішення було ухвалене на вимогу самого сатирика / Скріншот із відео
Повідомляється, що це рішення було прийняте на вимогу самого Задорнова та його НП "Рюрик" через заяву щодо порушення авторських прав.
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Раніше УНІАН повідомляв, що російський сатирик Михайло Задорнов під час свого виступу жорстоко пожартував над трагедією збитого над Донбасом малайзійського Boeing-777, яка забрала життя сотень людей.
Під час свого виступу сатирик згадав офіційного представника Державного департаменту США Дженніфер Псакі і приписав їй смішне, на його думку, пояснення трагедії, а також використовував словосполучення "псакині діти".
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