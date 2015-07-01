YouTube заблокував відео із "жартом" Задорнова про збитий Boeing 777

Повідомляється, що це рішення було прийняте на вимогу самого Задорнова та його НП "Рюрик" через заяву щодо порушення авторських прав.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російський сатирик Михайло Задорнов під час свого виступу жорстоко пожартував над трагедією збитого над Донбасом малайзійського Boeing-777, яка забрала життя сотень людей.

Під час свого виступу сатирик згадав офіційного представника Державного департаменту США Дженніфер Псакі і приписав їй смішне, на його думку, пояснення трагедії, а також використовував словосполучення "псакині діти".