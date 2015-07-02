Адвокати Поліщука знайшли свідків у справі про вбивство Бузини, які впізнали злочинця - ЗМІ

Адвокати Дениса Поліщука, затриманого за підозрою у вбивстві Олеся Бузини, представили журналістам двох свідків.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua Олександр Рудоманов з-під Апеляційного суду Києва.

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Перший свідок - Анжела Кукла, продавець МАФу (вже демонтованого - Ред.) по вулиці Дегтярівська, 31, який знаходився приблизно в двох хвилинах їзди від будинку Бузини. Вона розповіла, що вранці перед вбивством бачила двох чоловіків на темно-синьому "Форді-Фокусі" (за версією слідства, на такому автомобілі пересувалися вбивці - Ред.) - вони купували у неї каву. За словами Кукли, одному з чоловіків на вигляд близько 40 років, другому - близько 35. Слідчі працювали зі свідком, з її слів вони склали фоторобот. Пізніше слідчі надали продавщиці фотографії. Вона впізнала одного з чоловіків, якого бачила вранці у день вбивства. Фотографій Медведька і Поліщука серед інших не було, каже вона.

Другий свідок - власник МАФу Ольга Миколаївна. Вона теж бачила "Форд" і чоловіків, які з нього виходили. За її словами, вони розмовляли між собою "на фені" і не були схожі на Поліщука та Медведька.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд змінив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Бузини Дениса Поліщука, якого раніше відпустили під заставу 5 млн грн.

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Зміну запобіжного заходу вимагала прокуратура Києва. Новий запобіжний захід для Поліщука - 2 місяці СІЗО (від моменту затримання) до 14 серпня.

Під час засідання адвокати вимагали допитати присутніх в суді чотирьох свідків вбивства, які, за словами захисту, довели б невинність Поліщука. Але прокуратура опротестувала цю вимога, оскільки "йде розгляд не по суті, а по обранню запобіжного заходу". Суд підтримав прокурора.