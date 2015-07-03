Злива в Кременчуці затопила вулиці і паралізувала рух транспорту (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, через 20 хвилин від початку зливи зупинилися тролейбуси, а потім і більша частина іншого громадського транспорту. Висота води на центральних вулицях піднялася до 30-35 см. Зливова каналізація не справлялася з такою значною кількістю опадів. У калюжах на дорогах багато водіїв втрачали номерні знаки своїх автомобілів. Багато машин просто глухли у потоці води.

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