Злива в Кременчуці затопила вулиці і паралізувала рух транспорту (фото)
08:54, 03 липня 2015Суспільство
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Увечері 2 липня в Кременчуці Полтавської області пройшла сильна злива, яка затопила вулиці і паралізувала рух транспорту.
За лічені хвилини вулиці міста залило водою / / 05366.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, через 20 хвилин від початку зливи зупинилися тролейбуси, а потім і більша частина іншого громадського транспорту. Висота води на центральних вулицях піднялася до 30-35 см. Зливова каналізація не справлялася з такою значною кількістю опадів. У калюжах на дорогах багато водіїв втрачали номерні знаки своїх автомобілів. Багато машин просто глухли у потоці води.
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Аварійні служби міста повідомляють про протікання дахів у багатьох будинках, підтоплення приватних садиб та погребів.
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