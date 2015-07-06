У МВС розповіли, коли патрульна поліція повністю замінить ДАІ Києва
16:17, 06 липня 2015Суспільство
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До кінця тижня ДАІ Києва повністю втратить свої функції і передасть їх патрульній поліції.
4 липня у Києві почала працювати патрульна поліція / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе.
"ДАІ міста Києва, якщо іноді їх і видно в місті, це наше внутрішнє переміщення. До кінця тижня ДАІ Києва втрачає свою функцію і повністю передає її патрульним", - сказала Згуладзе.
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Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.
Верховна Рада ухвалила Закон «Про національну поліцію» 2 липня.
Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.
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