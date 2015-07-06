У МВС розповіли, коли патрульна поліція повністю замінить ДАІ Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе.

"ДАІ міста Києва, якщо іноді їх і видно в місті, це наше внутрішнє переміщення. До кінця тижня ДАІ Києва втрачає свою функцію і повністю передає її патрульним", - сказала Згуладзе.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про національну поліцію» 2 липня.

Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.