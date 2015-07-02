Захист Савченко отримав юридичні підстави звернутися до ЄСПЛ - адвокат

Про це УНІАН заявив адвокат льотчиці Ілля Новіков.

«Вперше Мосміськсуд визнав, що Надія Савченко є делегатом ПАРЄ і тим не менше визнав, що вона не має імунітету. Наступного тижня ці папери судового засідання підуть до Європейського суду з прав людини. Нарешті, ми можемо туди поскаржитися», - сказав Новіков.

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При цьому він пояснив, що вчора вперше російський суд другої інстанції Савченко відмовив у звільненні, і в результаті цього у захисту з'явилися підстави звернутися до Євросуду з прав людини.

«На Росію буде накладено стягнення за незаконний арешт Савченко. Це процес не швидкий - зазвичай засідання Європейського суду займає кілька років, але, враховуючи, що справа Савченко вже має пріоритетний статус, можливо, це станеться через кілька місяців, навіть до того, як її буде засуджено і вирок набере чинності», - додав він.

Новіков повідомив, що Савченко завершує ознайомлення з матеріалами справи, і найближчим часом буде розпочато розгляд справи по суті.

Водночас адвокат зазначив, що поки не ясно, в якому російському місті відбуватиметься суд над Савченко. За його словами, це може бути Москва, де знаходиться більшість свідків, Ростов-на-Дону, де Савченко нібито перетнула кордон, і Воронеж, де певний час її тримали в СІЗО.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві у вбивстві двох і більше осіб та незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив, що попереднє слідство завершено. Фейгін зазначив, що Савченко обвинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Маються на увазі громадяни, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко ще на три місяці - до 30 вересня, всього до 15 місяців утримання під вартою.

1 липня Мосміськсуд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження строку арешту Савченко до 30 червня.