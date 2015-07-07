МОЗ дозволив ввезти незареєстровані в країні ліки проти ботулізму й укусів гадюк

Про це повідомили в МОЗ. Згідно з повідомленням, всі препарати вироблені в Польщі, передає радіо "Свобода". Дозвіл передбачає ввезення в Україну таку кількість препаратів: проти ботулізму – 1500 доз; проти отрути гадюки – 1200 доз; проти правця – 70 тис. доз. За словами фахівців МОЗ, цієї кількості має вистачити для потреб регіонів.

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Також, за даними МОЗ, на завершальному етапі перебуває державна реєстрація правцевого анатоксину виробництва Чехії і Словаччини.

Окрім цього, МОЗ наголошує, що компанії, які звернуться з відповідним клопотанням щодо ввезення гуманітарної допомоги цієї групи препаратів, отримають відповідне погодження у найкоротший термін.

Раніше імунологи заявили про критичну ситуацію з вакцинами в Україні. За їхніми словами, деяких вакцин, потрібних як дітям, так і дорослим, немає в медичних закладах.