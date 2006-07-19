Кабмін забирає держрахунки з комерційних банків

Для переведення рахунків державних компаній і установ в державні банки необхідно не менше півроку. Про це заявив міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК журналістам.

Міністр переконаний, що такий перехід має бути поетапним і поступовим, “щоб не було розривів з ліквідності”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що переведення рахунків суб`єктів державної власності, а, відповідно, концентрація всього державного ресурсу в державних установах банків є однією з концептуальних умов реалізації розробленого проекту стратегії розвитку державних банків.

“Свого часу держава дала достатньо великий кредит довіри всій системі комерційних банків. Ряд суб`єктів державних монополій обслуговувалися в комерційних банках, - сказав А.ЯЦЕНЮК. - Зараз, коли банківська система сформувала власну істотну базу для зростання, держава ухвалила правильне рішення – повернути під державний контроль всі фінансові потоки, тому що ті банки, які обслуговували раніше ці фінансові потоки, стали потужними, і вже сьогодні не потребують допомоги держави”.