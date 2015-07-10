Лише один із трьох розстріляних співробітників "Укрпошти" Харкова був у бронежилеті – прокуратура
17:36, 10 липня 2015Суспільство
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У Харкові із трьох вбитих під час нападу співробітників Харківської дирекції "Укрпошти", які супроводжували гроші, в бронежилеті був тільки один.
Сьогодні у Харкові невідомий скоїв збройний напад на автомобіль "Укрпошти" / mvs.gov.ua
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Із трьох загиблих у бронежилеті був тільки один. Двоє були без бронежилетів. Правоохоронці бронежилети з тіл не знімали, оскільки це порушило б цілісність місця злочину", - наголосили в прокуратурі.
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Як повідомляв УНІАН сьогодні у Харкові невідомий скоїв збройний напад на автомобіль "Укрпошти", в якому перевозилися гроші.
Внаслідок нападу загинуло троє листонош супроводу особливо цінних вантажів — чоловіки 1962, 1969 та 1977 років народження.
Правоохоронцірозслідують злочин за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
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