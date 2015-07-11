В Ужгороді горіла квартира: загинуло дві особи, в тому числі дитина, п’ятеро дітей у лікарні

У м. Ужгород Закарпатської області о 23 год. 30 хв. 10 липня у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, на якій виявлено тіла 2 загиблих осіб (з них 1 дитина, 2011 р.н.) та 5 дітей через отруєння продуктами горіння та з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані до міської дитячої лікарні.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, в 00 год. 7 хв. 11 липня підрозділом ДСНС України пожежу ліквідовано. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.