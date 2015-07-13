Під ранок в Мукачеві було чути поодинокі постріли - ЗМІ

Про це розповіла журналіст Галина Сернівка, повідомляє 112.ua.

"Ніч у Мукачеві пройшла спокійно, проте під ранок, близько 4.00, чулися поодинокі постріли", - зазначила журналіст.

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За її словами, зараз на місці, де, ймовірно, ховаються учасники перестрілки з ДУК "Правий сектор", зосередилися кілька БТР і БММ "Козак" . Також на місці присутні військові.

"Було помічено ще кілька бронемашин, які прямували на дачний масив", - зазначила вона.

Як повідомляється, рух на в'їзді в дачне селище Лавки під Мукачевим досі заблоковано.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Мукачеві виникла стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві, в яку увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.