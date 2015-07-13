У Миколаївській області 31 співробітник ДАІ з 237 не пройшов переатестацію

Як повідомили в управлінні ДАІ області, члени комісії оцінювали фізичну підготовку, знання Правил дорожнього руху, законодавчої бази й нормативних документів, а також вміння влучно стріляти.

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До складу атестаційної комісії увійшли представники Департаменту внутрішньої безпеки, Департаменту ДАІ, Департаменту кадрового забезпечення МВС, Управління МВС в Миколаївській області, ветеранської організації працівників ГВС та громадськості.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розформував Управління ДАІ Миколаївської області. Міністр заявив, що зміна керівництва ДАІ Миколаївської області, яка відбулася в травні, не вплинула на ситуацію з хабарництвом на дорогах. Тому було прийнято рішення про розформування підрозділу ДАІ в Миколаївській області.

Також повідомлялося, що понад 300 працівників цього підрозділу виведені за штат. Вони пройдуть процес переатестації, після чого, в разі відсутності зауважень, зможуть продовжити службу в міліції.