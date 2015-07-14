Міліція Львівщини переведена на посилений режим роботи через вибухи на дільничних пунктах
Міліція Львівщини переведена на посилений режим несення служби та вживає усіх заходів щодо пошуку осіб, причетних до вибухів на дільничних пунктах міліції, які сталися сьогодні у Львові.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області.
У прес-службі обласної міліції також уточнили, що обидва вибухи сталися на території Шевченківського району міста Львова - на дільничних пунктах міліції за адресами: вулиця Юрія Липи, 45 та вулиця Плугова, 8.
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У коментарі УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що, за уточненими даними, у 31-річної жінки-дільничного інспектора, постраждалої під час вибуху, "відкритий перелом нижньої лівої кінцівки, проникаюче поранення живота та грудної клітки та черепно-мозкова травма".
Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, близько 9.00, пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Плуговій, 8 (Залізничний район). Множинні осколочні поранення голови та тіла отримав лейтенант міліції. Його у тяжкому стані госпіталізовано в лікарню.
Близько 10.00,пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Юрія Липи (Шевченківський район). Під час вибуху постраждала жінка – дільничний міліціонер.
Обидва постраждалі міліціонери наразі перебувають у тяжкому стані.
Міністерство внутрішніх справ пов'язує два вибухи на дільничних пунктах міліції у Львові з подіями у Мукачевому Закарпатської області, де на вихідних виник конфлікт зі стріляниною між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.