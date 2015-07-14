Міліція Львівщини переведена на посилений режим роботи через вибухи на дільничних пунктах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області.

У прес-службі обласної міліції також уточнили, що обидва вибухи сталися на території Шевченківського району міста Львова - на дільничних пунктах міліції за адресами: вулиця Юрія Липи, 45 та вулиця Плугова, 8.

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У коментарі УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що, за уточненими даними, у 31-річної жінки-дільничного інспектора, постраждалої під час вибуху, "відкритий перелом нижньої лівої кінцівки, проникаюче поранення живота та грудної клітки та черепно-мозкова травма".

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, близько 9.00, пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Плуговій, 8 (Залізничний район). Множинні осколочні поранення голови та тіла отримав лейтенант міліції. Його у тяжкому стані госпіталізовано в лікарню.

Близько 10.00,пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Юрія Липи (Шевченківський район). Під час вибуху постраждала жінка – дільничний міліціонер.

Обидва постраждалі міліціонери наразі перебувають у тяжкому стані.

Міністерство внутрішніх справ пов'язує два вибухи на дільничних пунктах міліції у Львові з подіями у Мукачевому Закарпатської області, де на вихідних виник конфлікт зі стріляниною між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.