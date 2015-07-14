МЗС України висловлює категоричний протест у зв’язку із рішенням проводити суд над Савченко у Донецьку Ростовської області

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство вимагає від російської сторони негайно звільнити її і забезпечити повне виконання своїх зобов’язань за міжнародним правом та Мінськими домовленостями.

"Очевидно, що усі без винятку сфабриковані звинувачення щодо неї будуть спростовані захистом у ході судового засідання. Однак Росія за всяку ціну прагне приховати політичну розправу над народним депутатом України, членом делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи від уваги міжнародної громадськості та правозахисних організацій. Цим рішенням Росія вкотре продемонструвала свою віддаленість від загальновизнаних принципів демократії, законності, верховенства права та відкритості", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС також зазначили, що "глибоко обурені фактом затвердження генпрокуратурою РФ додаткових абсурдних звинувачень, висунутих нещодавно Слідчим комітетом РФ про начебто вбивство українкою громадян РФ І.Корнелюка та А.Волошина (раніше Савченко звинувачували лише у пособництві у вбивстві цих осіб). При цьому російська сторона наполегливо зазначає, що ці особи «були кореспондентами ВГТРК», але у обвинувальному висновку згадка про їхню загибель під час виконання службових повноважень (зокрема, журналістських) відсутня".

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Як повідомляв УНІАН, Савченко викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

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2 липня у Слідчому комітеті повідомили, що Савченко і троє її адвокатів завершили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в Росії.