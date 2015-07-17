У Миколаївській області на АЗС горіли бензовози

Як повідомили в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, сигнал про пожежу надійшов сьогодні об 11.29.

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Унаслідок пожежі з опіками ніг до Першотравневої центральної райлікарні був доставлений чоловік 1985 року народження.

На місці рятувальники з'ясували, що займання виникло на вантажних автомобілях-цистернах ГАЗ-53, ГАЗ-52 і МАЗ з напівпричепом.

"Щоб запобігти вибуху, рятувальники подали два водяних стволи на охолодження цистерн з бензином. За допомогою пінного і двох водяних стволів ліквідували займання автомобілів", - повідомили в ГУ ДСНС області.

Причину займання встановлюють фахівці.

Об 11.58 пожежу було ліквідовано. Вогнем сильно пошкоджені всі три бензовози.