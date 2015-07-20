Завтра у Ростові-на-Дону відбудеться перше засідання у справі режисера Сенцова

Завтра Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону проведе перше засідання по суті у кримінальній справі проти українського режисера Олега Сенцова, незаконно затриманого в Криму і безпідставно звинуваченого в підготовці терактів.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Володимир Самохін.

«Завтра пройде перше засідання, початок о 9.00», - сказав Самохін.

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Адвокат повідомив, що інтереси Сенцова, крім нього, також представлятиме адвокат Дмитро Дінзе.

За словами Самохіна, завтра суддя визначить порядок проведення засідань: «в які дні і як часто вони проходитимуть».

Як повідомляв УНІАН, російські слідчі звинувачують Сенцова у створенні терористичного співтовариства, яке нібито діяло на території Криму і було структурним підрозділом «Правого сектору».

Сенцова було затримано співробітниками ФСБ РФ у травні 2014 року в Криму. Слідчі вважають, що він організував підпали в сімферопольському відділенні «Единой России» й офісі організації «Русская община». Режисера також звинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У середині квітня 2015 року йому пред'явили нове обвинувачення – у незаконному зберіганні зброї.

У кримінальній справі про підготовку терактів у Криму, крім Сенцова, проходять ще три людини: Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній.

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Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення й, уклавши угоду зі слідством, було засуджено на 7 років позбавлення волі кожен. Кольченко наразі тримають у московському СІЗО.

Арешт Сенцова і Кольченко продовжено до 16 грудня.

Російські й зарубіжні діячі мистецтва і правозахисники не раз висловлювалися на захист і підтримку Сенцова і вважають, що звинувачення, висунуті проти нього, є надуманими й політично мотивованими.