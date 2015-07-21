Глава ОБСЄ заявив, що осінь стане "ключовим періодом" для вирішення ситуації на Донбасі

Діючий голова ОБСЄ, перший заступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Республіки Сербія Івіца Дачич очікує вирішення основних питань з урегулювання ситуації на Донбасі до осені.

Як повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА, про це він заявив сьогодні журналістам у Мінську.

Дачич зазначив, що за час переговорів у Мінську досягнуто певного прогресу з вирішення низки питань у різних сферах.

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"Але я приїхав до Мінську, щоб надати їх вирішенню додатковий імпульс, щоб не упустити цей момент, який ми вважаємо хорошим, для вирішення до осені деяких питань", - сказав він.

Діючий голова ОБСЄ уточнив, що восени очікується ключова подія - проведення місцевих виборів, які мають бути узгоджені з усіма сторонами: умови їх проведення, запрошення спостерігачів з боку Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. "Це ключовий період", - вважає Дачич.