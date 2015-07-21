Глава ОБСЄ заявив про ідеї вирішення економічних питань на Донбасі, серед яких - мобільні банки

Діючий голова ОБСЄ, перший заступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Республіки Сербія Івіца Дачич знову наголошує на необхідності повного припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА, про це він заявив сьогодні журналістам у Мінську.

Читайте такожГлава ОБСЄ заявив, що осінь стане "ключовим періодом" для вирішення ситуації на Донбасі

"Необхідно поважати мінські домовленості і угоди, необхідно повністю припинити вогонь і поважати його повне припинення", - заявив Дачич.

Діючий голова ОБСЄ звернув увагу на необхідність відведення важкого озброєння, відкриття процесу політичного діалогу, створення умов для проведення місцевих виборів, з якими були б згодні обидві сторони.

Він також наголосив на необхідності вирішення економічних питань. За словами Дачича, з цього приводу висловлюються різні ідеї, серед яких - мобільні банки. Важливими також є гуманітарні питання, проблема біженців і переміщених осіб. "У всіх цих питаннях є прогрес", - заявив Дачич.