Правозахисники повідомили про два безкарні вбивства у військових частинах

Про це сказано в заяві Української Гельсінської спілки, опублікованій на сайті організації.

Родичі загиблих бійців звернулись по допомогу до Української Гельсінської спілки з прав людини, оскільки правоохоронні органи відмовляються якісно розслідувати вбивства, сказано в повідомленні.

Згідно з ним, в одному випадку загинув боєць 13 Чернігівського окремого мотопіхотного батальйону Павло (ім'я змінено), який був смертельно поранений пострілом у шию під час чергування на одному з блокпостів в селі Кліщіївка Донецької області.

За словами очевидців, стріляв заступник командира батальйону.

Наступного дня, 30 червня, хлопець помер від важкого поранення.

"Минув майже місяць з дня вбивства і досі не зроблено жодних кроків у розслідуванні справи. Більш того, заступника командира батальйону, який, за словами очевидців, стріляв у хлопця, досі не затримали", - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині міліція затримала чотирьох військовослужбовців за підозрою у двох вбивствахЩе одне жорстоке вбивство було скоєно на території 93-ї механізованої бригади у смт. Черкаське Дніпропетровської області, де було знайдено зв’язане по руках і ногах тіло військового Миколи (ім’я змінено). Причини та обставини вбивства наразі не з’ясовані.

"Досі до відповідальності не притягнуте керівництво військової частини за порушення статутних правил внутрішньої служби. Під час розслідування військова прокуратура не втручалась, хоча злочин було скоєно на території військової частини. У червні 2015 року кримінальну справу за фактом вбивства військового взагалі було закрито так би мовити через відсутність дій кримінального правопорушення", - йдеться в заяві.

Юристи Української Гельсінської спілки з прав людини допомогли родичам обох загиблих подати клопотання про надання у кримінальних провадженнях статусу потерпілої особи та взяти матеріали справи, щоб отримати можливість впливати на її хід.

Наразі юристи готують скаргу до Генеральної прокуратори України з приводу халатного ставлення військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону у випадку вбивства Миколи та скаргу до прокуратури Дніпропетровська щодо бездіяльності слідчого у справі загиблого Павла.