Погода на вихідні

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21 липня зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму та Приазов’ї північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів місцями - 20-22°, вдень - 23-28°, на Закарпатті та півдні Одещини - до 32°; в Карпатах вночі - 7-12° тепла, вдень - 17-22°.

22 липня без опадів, лише вдень у західних областях місцями грозові дощі. 23 липня очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град, на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі; лише в Криму, Приазов’ї, а вночі і у південних областях без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквалисте посилення 15-20 м/с. Температура вночі - 13-18°, у західній та південній частині місцями - 20-22°, 22 липня у східних областях - 10-15°; вдень - 25-30°, у східних, а 23 липня у західних (крім Закарпаття), північних та центральних областях - 22-27°; в Карпатах вночі - 8-13°, вдень - 17-22°.

24-25 липня очікуються короткочасні грозові дощі (25 липня, крім південного сходу, місцями). Температура вночі - 11-17°, у західних, південних областях та в Криму - 15-20°; вдень - 22-27°, на Закарпатті - 25-31°.

У Києві та області 21 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - 13-15°, вдень - 25-27°; по області вночі - 12-17°, вдень - 23-28°.

22 липня переважно без опадів, 23 липня короткочасні грозові дощі, в окремих районах град. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, вночі 23 липня при грозах місцями шквалисте посилення 15-20 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень 22 липня - 25-30°, 23 липня - 22-27°.

24-25 липня короткочасні грозові дощі (25 липня місцями). Температура суттєво не зміниться.