Тимошенко хоче ухвалити зміни до Конституції до кінця року
00:22, 17 квітня 2008Суспільство
1324
Такою є "кінцева мета"
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО хоче ухвалити зміни до Конституції України до кінця цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Страсбурзі.
“Ми ставимо за кінцеву мету прийняти зміни до Конституції до кінця цього року”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем’єр ще раз наголосила на тому, що підтримує запровадження парламентської форми правління, не виключаючи існування інституту президентства із обранням президента всенародним голосуванням.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter