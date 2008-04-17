Тимошенко хоче ухвалити зміни до Конституції до кінця року

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО хоче ухвалити зміни до Конституції України до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Страсбурзі.

“Ми ставимо за кінцеву мету прийняти зміни до Конституції до кінця цього року”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр ще раз наголосила на тому, що підтримує запровадження парламентської форми правління, не виключаючи існування інституту президентства із обранням президента всенародним голосуванням.