За останні дві доби на Закарпатті закрито вісім нелегальних ігрових залів - Москаль

Як повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, силовики продовжують відпрацьовувати область на предмет виявлення незаконного ігрового бізнесу.

Учора ввечері в Ужгороді по вул.Грушевського на першому поверсі багатоповерхівки міліція закрила нелегальний ігровий зал із дев’ятьма спеціально обладнаними комп’ютерами, за якими в азартні ігри грали троє ужгородців.

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Загалом за останні дві доби у Закарпатській області закрито вісім підпільних залів ігрових залів – два в Ужгороді, три - в Мукачевому, по одному - у Сваляві, Перечині та с.Білки Іршавського району.

Крім того, за даними прес-служби голови ОДА, минулої доби спроб контрабанди великих партій тютюнових виробів чи переправлення нелегалів на Закарпатті не зафіксовано.

На кордоні складено всього три протоколи про незначні адміністративні порушення.

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Проводяться оперативно-розшукові заходи з виявлення нових нелегальних оптових баз, де можуть зберігатися призначені для контрабанди сигарети.

Раніше УНІАН повідомляв, що Москаль назвав Львівську тютюнову фабрику основним постачальником сигарет, які потім нелегально переправляються за кордон.