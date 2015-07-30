Україна може виступити третьою стороною в ЄСПЛ у справі про незаконне утримування Савченко в РФ - урядовий уповноважений

Як передає кореспондент УНІАН, про це урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабін сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи виконуватиме РФ рішення Євросуду з прав людини за позовами України після винесення Конституційним Судом Росії постанови про можливість невиконання ухвал Євросуду.

Урядовий уповноважений зазначив, що якщо будь-яка особа самостійно подає заяву до ЄСПЛ, це не заважає Україні вступати у справу як третя сторона.

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"Наприклад, сьогодні у справі Надії Савченко, незаконно викраденої та ув'язненої Російською Федерацією, адвокати пані Савченко подали відповідну заяву індивідуально до Європейського суду з прав людини, але зараз суд звернувся до України з пропозицією вступити у справу третьою стороною. Він завжди так робить, коли йдеться про громадян та резидентів України. Ми погодились з цим, і далі у цій справі ми будемо справді працювати як третя сторона доти, допоки ми не виграємо її", - наголосив Бабін.

У зв'язку з цим він зазначив, що це є чіткою позицією України у будь-яких справах, які стосуються російської агресії і що стосується порушення в Росії прав українських громадян.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко у липні 2014 року подала до ЄСПЛ позов проти Росії.

Савченко у позові керується статтею 5 (право на свободу та особисту недоторканність) і статтею 6 (право на справедливий судовий розгляд у розумний строк) Європейської конвенції з прав людини.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.