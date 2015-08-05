Через черги біля Керченської переправи з'явилося наметове містечко

Про це повідомили у прес-службі управління МНС Росії у Краснодарському краї, передає "Крим.Реалії".

«Пункт тимчасового розміщення на 250 осіб включає в себе 13 наметів місткістю по 20 осіб», – зазначили у відомстві.

Крім того, стало відомо, що поблизу скупчення автотранспорту в населеному пункті Ілліч розташовується також готельний фонд загальною місткістю на 900 осіб.

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«Пасажири автобусів, що прямують до Криму, можуть чекати свою чергу в приміщенні вокзалу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з останніми даними ТОВ «Морська дирекція», час очікування порома становить шість годин, автомобільна черга з боку порту «Кавказ» налічує тисячу машин.

Зазначимо, що на Керченській переправі після анексії Криму Росією виникають постійні черги з легкових автомобілів і вантажівок, а очікування переправи затягується на кілька днів.