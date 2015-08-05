Завтра в Україні буде спекотно - температура не знизиться нижче +30

Невеликі локальні дощі можливі лише на крайньому заході України. Протягом дня температура повітря складе 29-34 градуси тепла, на півдні та заході очікується місцями сильна спека до 35-37 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині суттєві опади малоймовірні, лише місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі 13-19 градусів тепла, вдень 30-34, місцями 34-36 градусів тепла.

У північних областях буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 14-19 тепла, вдень 29-33 градусів тепла.

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У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 17-22, вдень 29-34 градуси тепла.

У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 18-23 тепла, вдень 29-34 градуси тепла.

У південній частині - суха погода з сильною спекою. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-35, місцями до 37 градусів тепла.

У Києві - сухо і жарко. Температура повітря вночі 16-19 градусів тепла, вдень 30-32 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.